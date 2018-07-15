Уровень воды может подняться на 0,2-1,0 м

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 15-17 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 15-17 июля, в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08 час 14 июля.

Отметим, согласно информации Укргиднометцентру, 5 июля синоптики прогнозируют спокойную погодную ситуацию. Согласно новому прогнозу, ждать грозу не приходится. На территории всей страны, за исключением южных регионов, выпадут осадки в виде дождя без шквалов, грома и молнии.

Напомним, ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине 15 июля.