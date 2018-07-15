Рівень води може піднятися на 0,2-1,0 м

Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води в річках України 15-17 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з даними УкрГідрометцентру, 15-17 липня, у зв`язку з сильними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями на 08 годину 14 липня.

Зазначимо, згідно з інформацією Укргіднометцентру, 5 липня синоптики прогнозують спокійну погодну ситуацію. Згідно з новим прогнозом, чекати на грозу не доводиться. На території всієї країни, за винятком південних регіонів, випадуть опади у вигляді дощу без шквалів, грому та блискавки.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили по високий рівень пожежної небезпеки в Україні 15 липня.