Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Пожежна небезпека 5 класу збережеться в Україні сьогодні, 15 липня

В Україні, 15 липня 2018 року, збережеться надзвичайний 5 класу рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 15 липня у південних, східних, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, згідно з інформацією Укргіднометцентру, 5 липня синоптики прогнозують спокійну погодну ситуацію. Згідно з новим прогнозом, чекати на грозу не доводиться. На території всієї країни, за винятком південних регіонів, випадуть опади у вигляді дощу без шквалів, грому та блискавки.

Нагадаємо, 9 липня, ввечері у Києві в Дарницькому районі, загорівся багатоповерховий житловий будинок.

Так, загоряння сталося на 9 поверсі. На місці працювали швидка допомога і бійці ДСНС. Рятувальниками було евакуйовано дві жінки. Інформація про постраждалих уточнюється. Як кажуть очевидці, пожежа почалася з кухні.