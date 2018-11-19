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Синоптики попереджають про утворення льоду на річках України

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 12:39
Синоптики попереджають про утворення льоду на річках України
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Утворення заберегів очікується на річках басейну Прип’яті

На річках Україні, 20-21 листопада 2018 року очікується утворення первинних льодових явищ. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у вказаний період утворення заберегів очікується на річках басейну Прип’яті.

"За даними УкрГідрометцентру, 20-21 листопада, у зв’язку з похолоданням, на річках басейну Прип’яті очікується утворення первинних льодових явищ у вигляді заберегів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні вдень, 19 листопада, у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с. 

Також повідомлялося, що в Україні станом на ранок, 19 листопада, стан покриття на автодорогах - сухе, лише в західних областях місцями мокре. Як повідомляли в "Укравтодорі", проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Як писало РБК-Украна, 20 листопада більшість областей потраплять в зону впливу північного, скандинавського антициклону. Тому, в цілому, опади будуть незначні.

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