Небольшой дождь и тепло до +10: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях сегодня пройдет небольшой дождь

Погода в Украине 20 февраля теплая, небольшой дождь на западе, а во всех других частях потепление до +10. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня пройдет небольшой дождь. Там температура воздуха днем +6+8, а ночью 0+2. На востоке страны переменная облачность, без осадков, днем +3+7, а ночью -1+1.

В северных и центральных областях без осадков, днем +4+8, а ночью 0-2. На юге страны днем тепло до +10, а ночью -1+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Днем +6+8, а ночью 0+2.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни испортится - в страну придет пасмурная и влажная погода - будет идти дождь, местами с мокрым снегом, и все это в сопровождении порывистого ветра.

Кроме того, украинский синоптик прогнозировала, что в Украине будет господствовать антициклон, благодаря которому будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой области возможен дождь и мокрый снег.