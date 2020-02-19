Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В Карпатах сегодня, 19 февраля, ожидается значительная опасность схождения снежных лавин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее РБК-Украина писало, что в горах Закарпатской области спасатели нашли четырех туристов, которые заблудились. По данным службы, спасатели нашли двух туристов, которые заблудились на горе Драгобрат во время катания на лыжах. Во время поисков к спасателям вышла 40-летняя туристка, которая также потеряла ориентиры из-за плохой видимости.

Согласно прогнозу синоптиков, 19 февраля погода в Украине улучшится, будет сухо, ожидается потепление до +11.

В центральных областях днем +6+8, а ночью +1+3. Впрочем, на востоке страны сегодня небольшой дождь, днем +4+6, а ночью -1+1. На юге дождь обойдет Одесскую и Николаевскую области, днем +9+11, а ночью 0+2.