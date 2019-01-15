Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги

В українських Карпатах 15-16 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сніголавинна небезпека 3 рівня в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами.

Синоптики зазначають, що в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах станом на 15 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 137 см, найбільше снігу випало на Драгобраті. Температура повітря в горах опустилася нижче -13 градусів морозу.

Як писало РБК-Україна, в Україні сьогодні, 15 січня 2019 року, на заході і сході очікується сніг, на півдні - з дощем, температура повітря вдень місцями знизиться до -4.

Крім того, синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні. Зокрема, очікується посилення вітру до 15-20 метрів на секунду та хуртовини 15 січня.