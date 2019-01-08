В Альпах из-за непогоды погибли 7 человек

Фото: Альпы (pixabay.com)

Еще нескольких пропавших людей продолжают искать

В Австрии в связи с лавиной в горах Форарльберг погибли двое лыжников из Германии, еще один лыжник умер возле Зальцбурга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщатся, к одному летальному случаю привело дерево, которое упало под давлением снега.

В горах Тейзенберг падание дерева привело к гибели женщины.

В Баварии вблизи Бад-Тельца к одному летальному случаю привело дерево, которое упало под давлением снега. В горах Тейзенберг привело к гибели женщины.

Тела двух альпинистов спасатели нашли в итальянских Альпах.

Еще нескольких пропавших людей продолжают искать.

В итальянских Альпах, на высоте 2,8 км горы Кристальера, к северу от Турина, спасатели обнаружили тела двух альпинистов.

Кроме того, на лыжных курортах Австрии, Германии и Италии предупредили о высоком риске схода лавин.

Напомним, согласно информации синоптиков, в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сегодня, 8 января, сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня).

РБК-Украина писало, что спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций нашли двух туристов, которые потеряли ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района.