Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна небезпека сніголавинна

У Карпатах в найближчі дні очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 13-14 січня в горах Закарпатської області, а 14 січня в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У гірських районах центральної і східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, в результаті негоди і сильних снігопадів, які більше тижня тривають у деяких країнах Європи, загинула щонайменше 21 людина. Раніше повідомлялося, що в східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпи обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.

В Австрії у зв'язку з лавиною в горах Форарльберг загинули двоє лижників з Німеччини, ще один лижник помер біля Зальцбурга. Одному летального випадку призвело дерево, яке впало під тиском снігу. В горах Тейзенберг падання дерева призвело до загибелі жінки.