ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 08:59
Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна небезпека сніголавинна

У Карпатах в найближчі дні очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 13-14 січня в горах Закарпатської області, а 14 січня в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У гірських районах центральної і східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, в результаті негоди і сильних снігопадів, які більше тижня тривають у деяких країнах Європи, загинула щонайменше 21 людина. Раніше повідомлялося, що в східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпи обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.

В Австрії у зв'язку з лавиною в горах Форарльберг загинули двоє лижників з Німеччини, ще один лижник помер біля Зальцбурга. Одному летального випадку призвело дерево, яке впало під тиском снігу. В горах Тейзенберг падання дерева призвело до загибелі жінки.

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах Висота снігового покриву в Карпатах продовжує зростати
Новини України Карпаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся