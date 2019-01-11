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Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 13:50
Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У горах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги

У Карпатах найближчими днями очікується значна  сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 11 січня, у Карпатах очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Крім того, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 13-14 січня в горах Закарпатської області, а 14 січня в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна  сніголавинна небезпека (3 рівень).

"В гірських районах центральної та східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах станом на 11 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 131 см. Найбільше снігу наразі випало на Драгобраті.

Як писало РБК-Україна, в Україні сьогодні, 11 січня, очікується погіршення погодних умов та посилення вітру. Зокрема, у Кіровоградській,  Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями очікуються хуртовини та до 15 см снігу. 

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