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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 09:14
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В южных и восточных областях ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В высокогорье Карпат сегодня, 19 декабря, объявлена лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в связи со снегопадом 19 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется, в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется лавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, по данным Гидрометцентра, сегодня в южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, накануне синоптики предупредили о снеге и гололедице на дорогах Украины. Сегодня в южной части Украины местами небольшой мокрый снег, в Приазовье и Крыму с дождем и слабый гололед. На остальной территории осадков не ожидается, вместе с тем, на дорогах местами сохранится гололедица.

На дорогах Киева на протяжении всего дня продержится гололедица, осадков не прогнозируется. 20 декабря в столице без существенных осадков, температура ночью 9-11 мороза, днем 4-6 мороза. Ветер 5-10 м/с.

 

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