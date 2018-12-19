Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

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У південних і східних областях очікуються пориви вітру до 20 м/с

У високогір'ї Карпат сьогодні, 19 грудня, оголошено лавинну небезпеку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що у зв'язку зі снігопадом 19 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області оголошується, у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається лавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, за даними Гідрометцентру, сьогодні в південних і східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про сніг та ожеледицю на дорогах України. Сьогодні в південній частині України місцями невеликий мокрий сніг, у Приазов'ї і Криму з дощем і слабка ожеледь. На решті території опадів не очікується, разом з тим, на дорогах місцями збережеться ожеледиця.

На дорогах Києва протягом усього дня протримається ожеледиця, опадів не прогнозується. 20 грудня в столиці без істотних опадів, температура вночі 9-11 морозу, вдень 4-6 морозу. Вітер 5-10 м/с.