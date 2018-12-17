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Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 15:14
Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (facebook.com MNSIFR)

У високогір'ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека

У Карпатах сьогодні, 17 грудня, та завтра, 18 грудня, очікується лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 17 грудня у Карпатах випало понад 50 см снігу. Найбільше снігу випало на Драгобраті, де висота снігового покриву досягла 54 см.

Додамо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 18 грудня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах та до -8 градусів морозу. Крім того, за даними синоптиків, у столиці завтра опадів не очікується, вітер до 10 м/с та до -10 градусів морозу вночі. Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом і дотримуватись порад під час ожеледиці.

Як писало РБК-Україна, ожеледиця на дорогах країни протримається протягом всього понеділка, температура від -8 до +4. Опадів на більшості території України не очікується, крім західних областей.

Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень до +4 Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні
Новини України КарпатылавинаДСНС
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