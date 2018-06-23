Синоптики предупреждают о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах

Прогнозируют грозы, сильные ливни, град и шквалы в Украине на 24 июня

Украинские синоптики предупреждают о грозы, сильные ливни, град и шквалы в Украине в течение воскресенья, 24 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня ночью и утром на Левобережье, днем на востоке страны грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщает Укргидрометцентр, грозы в течение 24 июня пройдут в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черкасской областях. Температура воздуха днем составит от +17 до +19. В Сумской области воздух прогреется максимум до +13.

Напомним, в Украине сегодня, 23 июня 2018 года, ожидаются грозы и шквалы 17-22 м/с, местами град. Непогода коснется Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областей.

Отметим, в Карпатах в ночь на 23 июня выпал снег, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать детский таби.