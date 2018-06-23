Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про грози, сильні зливи, град та шквали

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 15:59
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Прогнозують грози, сильні зливи, град та шквали в Україні протягом 24 червня

Українські синоптики попереджають про грози, сильні зливи, град та шквали в Україні протягом неділі, 24 червня. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"24 червня вночі та вранці на Лівобережжі, вдень на сході країни грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє УкрГідрометцентр, грози протягом 24 червня пройдуть у Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Температура повітря вдень становитиме від +17 до +19. У Сумській області повітря прогріється максимум до +13.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 23 червня 2018 року, очікуються грози та шквали до 17-22 м/с, місцями град. Негода торкнеться Вінницької, Київської, Чернігівської та Черкаської областей.

Зазначимо, у Карпатах в ніч на 23 червня випав сніг, через що рятувальникам довелось евакуювати дитячий табі.

В Україні завтра очікуються дощі та грози, подекуди град Синоптики попереджають про рiзку змiну погоди на Закарпатті
Теги публікації: гроза, шквалы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся