Прогнозують грози, сильні зливи, град та шквали в Україні протягом 24 червня

Українські синоптики попереджають про грози, сильні зливи, град та шквали в Україні протягом неділі, 24 червня. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"24 червня вночі та вранці на Лівобережжі, вдень на сході країни грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє УкрГідрометцентр, грози протягом 24 червня пройдуть у Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Температура повітря вдень становитиме від +17 до +19. У Сумській області повітря прогріється максимум до +13.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 23 червня 2018 року, очікуються грози та шквали до 17-22 м/с, місцями град. Негода торкнеться Вінницької, Київської, Чернігівської та Черкаської областей.

Зазначимо, у Карпатах в ніч на 23 червня випав сніг, через що рятувальникам довелось евакуювати дитячий табі.