Синоптики предупреждают о грозе в Украине

Грозы в Украине ожидаются 17 и 18 августа

В отдельных регионах Украины сегодня, 17 августа 2018 года, а также 18 августа, ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня гроза ожидается в северных, западных и центральных областях страны. Завтра же, гроза ожидается в северных, западных, а также Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. Кроме грозы завтра местами возможен град, а также шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков в Киеве завтра,18 августа, ожидается гроза, переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Отметим, что вследствие грозы, которая прошла в Киеве в ночь на 16 августа в городе было повалено 200 деревьев, а также и 5 опор электропередач. Кроме того, из-за непогоды серьезно были повреждены кровли и фасады 5 домов, а также подтоплены улицы Елены Телиги и Щусева. Также из-за непогоды была временна заблокирована работа общественного транспорта, в частности трамваев, курсирующих в районе столичного Подола.