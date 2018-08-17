Синоптики попереджають про грози в Україні

Грози в Україні очікуються 17 та 18 серпня

В окремих регіонах України сьогодні, 17 серпня 2018 року, а також 18 серпня, очікується гроза. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні гроза очікується у північних, західних та центральних областях країни. Завтра ж, гроза очікується в північних, західних, а також Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. Окрім грози завтра місцями можливий град, а також шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків у Києві завтра,18 серпня, очікується гроза, мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Зазначимо, внаслідок грози, яка пройшла в Києві в ніч на 16 серпня у місті було повалено 200 дерев, а також та 5 опор електропередач. Крім того, через негоду серйозно були пошкоджені покрівлі і фасади 5 будинків, а також підтоплені вулиці Олени Теліги та Щусєва. Також через негоду було тимчасово заблоковано роботу громадського транспорту, зокрема трамваїв, що курсують в районі столичного Подолу.