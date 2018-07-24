В Киеве ожидается гроза

В Киеве во вторник облачно и кратковременный дождь

Украинский гидрометцентр предупреждает о грозе в столице днем, 24 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации.

Кроме того, отмечается, что в целом во вторник в Киеве переменная облачность и кратковременный дождь.

"В Киеве сегодня днем ​​ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре. В общем, 24 июня в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь", - сказано в сообщении.

Также будет наблюдаться ветер переменных направлений, 3-8 м/с, а температура днем ​​составит +23 - +25.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в Украине сегодня, 24 июля, ожидаются грозы и сильные дожди. Так, по данным Гидрометцентра 24 июля днем ​​в Украине ожидаются грозы, утром и днем ​​на Прикарпатье сильные дожди. В Киевской области днем ​​24 июля тоже прогнозировали грозы.

В понедельник РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды в Киеве в районе станции метро "Левобережная" затоплено дорогу, это спровоцировало пробки на дорогах.