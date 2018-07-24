У Києві очікується гроза

У Києві у вівторок мінлива хмарність та короткочасний дощ

Український гідрометцентр попереджає про грозу у столиці вдень, 24 липня 2018 року. Про це сказано у повідомленні Київської міської держадміністрації.

Крім того, зазначається, що загалом у вівторок у Києві мінлива хмарність та короткочасний дощ.

"У Києві сьогодні удень очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі. Загалом, 24 липня у Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ", - сказано у повідомленні.

Також спостерігатиметься вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, а температура вдень складатиме +23 - +25.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла, що в Україні сьогодні, 24 липня, очікуються грози і сильні дощі. Так, за даними Гідрометцентру 24 липня днем в Україні очікуються грози, вранці та вдень на Прикарпатті сильні дощі. У Київській області вдень 24 липня теж прогнозували грози.

У понеділок РБК-Україна повідомляло, що через негоду в Києві в районі станції метро "Лівобережна" затоплено дорогу, що спровокувало пробки на дорогах.