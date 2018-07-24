Синоптики предупреждают о грозах в Украине

Новости Происшествия 24.07.2018 - 08:21
Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)

В Ивано-Франковской области ожидаются сильные дожди

В Украине сегодня, 24 июля, ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 24 июля днем в Украине ожидаются грозы, утром и днем на Прикарпатье сильные дожди. В Киевской области днем 24 июля тоже ожидаются грозы.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в стране сегодня ожидаются грозы и кратковременные дожди.

"24 июля в Украине ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; на Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на юге и западе ожидается до +27, на остальной территории до +31, ночью до +19, а на побережье морей до +23.

Кроме того, отмечается, что дожди и грозы ожидаются в Киевской области: ночью местами, днем повсеместно. Дневная температура составит до +25, ночью до +19.

Погода на сегодня: на большей территории Украины дожди, температура до +32
Теги:  Гидрометцентр,  ГСЧС,  синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС