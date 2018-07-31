Синоптики предупреждают о грозе и подтоплениях в Киеве в ближайший час

Киев может подтопить в результате грозы 31 июля

В Киеве в ближайший час во вторник, 31 июля, ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КМДА).

Отмечается, что гроза сохранится в столице до конца суток. Также ожидаются порывы ветра.

В КГГА напомнили, что в случае усиления ветра следует плотно закрыть все окна в доме или квартире. Также необходимо убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице в случае шквалов стоит держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач. Особенно стоит избегать пребывания вблизи тополей и других больших деревьев. Не рекомендуется под ними оставлять автомобили.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Прикарпатье и Закарпатье 31 июля 2018 года ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/сек.

Добавим, что по состоянию на утро 31 июля в результате осложнения погодных условий в Украине было обесточено 143 населенных пункта в шести областях. Кроме того, в результате порывов ветра зафиксированы случаи частичного повреждения крыш домов и падение деревьев.