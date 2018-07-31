Синоптики попереджають про грозу та підтоплення у Києві в найближчу годину

Київ може підтопити внаслідок грози 31 липня

У Києві в найближчу годину у вівторок, 31 липня, очікується гроза, можливі підтоплення. Про це з посиланням на Український гідрометцентр передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що гроза утримається у столиці до кінця доби. Також очікуються пориви вітру.

У КМДА нагадали, що у разі посилення вітру варто щільно закрити усі вікна в будинку чи квартирі. Також необхідно прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти.

На вулиці у випадку шквалів варто триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач. Особливо варто уникати перебування поблизу тополь та інших великих дерев. Не рекомендується під ними залишати автомобілі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Прикарпатті та Закарпатті 31 липня 2018 року очікуються грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.

Додамо, що станом на ранок 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов в Україні було знеструмлено 143 населених пункти у шести областях. Крім того, в результаті поривів вітру зафіксовані випадки часткового пошкодження дахів будинків і повалення дерев.