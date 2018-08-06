Синоптики предупреждают о грозах в Украине 7 августа

Температура воздуха в Украине завтра поднимется до +32

В восточных областях Украины, а также на юге и в Днепропетровской области завтра, 7 августа 2018 года, ожидается кратковременный дождь и грозы. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным отечественных синоптиков, завтра в Украине температура воздуха поднимется до +32 градусов тепла.

"7 августа в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 17-22 градуса, днем 27-32 градуса", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на остальной территории страны осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днем - до +28 градусов, а на Закарпатье - до +31 градуса тепла.

Кроме того, отмечается, что в Приазовье завтра местами ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Украине ожидаются грозы, местами - шквалы.