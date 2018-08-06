Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

В Украине сегодня ожидаются грозы и шквалы

В Украине до конца суток 6 августа 2018 года ожидаются грозы и шквалы. Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщают в ведомстве, сегодня грозы и шквалы ожидаются в на юге страны, а также в большинстве центральных и восточных областей. Кроме того, грозы ожидаются в Карпатах и на Закарпатье. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что в Киеве сегодня ожидаются грозы. Кроме того, синоптики предупреждали о кратковременном дожде, который сегодня пройдет в столице. В целом в столице 6 июля прогнозируется переменная облачность, ветер 5-10 м/с и до +30 градусов тепла.

Вместе с тем, по данным народного синоптика Леонида Горбаня, с 11 августа в Украине ожидается небольшое похолодание, которое обусловлено дождями. Вместе с тем, вторая декада августа вернет в Украину жаркую погоду. По данным синоптика, с 17 августа в Украине ожидается резкое падение температуры - до 22-25 градусов тепла.