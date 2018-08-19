Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

Местами в Украине ожидается и град

В Украине сегодня, 19 августа 2018 года, ожидаются грозы и сильный ветер - до 20 м/с. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по надвичайних ситуаций.

Как отмечается, грозы, а во время них град и шквалы 15-20 м/с ожидаются сегодня в северных областях, а также в Черкасской, Винницкой, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

Кроме того, отмечается, что сегодня днем ожидается гроза в Киевской области и непосредственно в Киеве, ветер будет достигать 15-18 м/с.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, по данным украинских синоптиков, из-за грозы в Киеве возможно подтопление улиц.

Отметим, в реках Украины сегодня, 19 августа 2018 года, ожидается подъем уровня воды в реках выше нормы. В частности, подъем воды ожидается в реках бассейна Днестра в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях на 0,2 - 0,8 м над уровнями. Негативных последствий не ожидается, вместе с тем, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.