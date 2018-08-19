Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні

Місцями в Україні очікується й град

В Україні сьогодні, 19 серпня 2018 року, очікуються грози та сильний вітер - до 20 м/с. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надвичайних ситуацій.

Як зазначається, грози, а під час них град та шквали 15-20 м/с, очікуються сьогодні в північних областях, а також у Черкаській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях.

Крім того, зазаначається, що сьогодні вдень гроза очікується у Київській області та безпосередньо у Києві, вітер сягатиме 15-18 м/с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за даними українських синоптиків, через грозу у Києві можливе підтоплення вулиць.

Зазначимо, у річках України сьогодні, 19 серпня 2018 року, очікується підйом рівня води в річках вище норми. Зокрема, підйом води очікується у річках басейну Днiстра у Хмельницькій, Iвано-Франкiвській та Вінницькій областях на 0,2 - 0,8 м над рiвнями. Негативних наслідків не очікується, разом з тим, при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.