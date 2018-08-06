В Киеве ожидаются кратковременные дожди и грозы

В Киеве сегодня переменная облачность, днем температура поднимется до +30

В Киеве сегодня, 6 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Сообщается, что в Киеве ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В целом в столице прогнозируется переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха днем составит от +28 до +30.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о чрезвычайном уровне пожарной опасности в стране. В частности, по данным синоптиков, в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, а также в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Отметим, в Португалии температура воздуха в субботу, 4 августа, приблизилась к 47 градусам, что является рекордным значением для материковой части страны за последние 18 лет. Рекорд был зафиксирован в центральной части страны в районе Алвега (округ Сантарен), где термометр показал 46,8 градуса. Выше 46 градусов столбик термометра также поднялся в Сантариме, Алькасер-ду-Сале, Коруче, Альваладе и Пегосе.