Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні

В Україні сьогодні очікуються грози та шквали

В Україні до кінця доби 6 серпня 2018 року очікуються грози та шквали. Про це йдеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляють у відомстві, сьогодні грози та шквали очікуються у на півдні країни, а також у більшості центральних та східних областей. Крім того, грози очікуються у Карпатах та на Закарпатті. За даними синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Відзначимо, у Києві сьогодні також очікуються грози. Крім того, синоптики попереджали про короткочасний дощ, який сьогодні пройде в столиці. Загалом у столиці 6 липня прогнозується мінлива хмарність, вітер 5-10 м/с і до +30 градусів тепла.

Разом з тим, за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, з 11 серпня в Україні очікується невелике похолодання, яке обумовлене дощами. Разом з тим, друга декада серпня поверне в Україну жарку погоду. За даними синоптика, з 17 серпня в Україні очікується різке падіння температури - до 22-25 градусів тепла.