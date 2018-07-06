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Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 15:45
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)

Уровень воды может подняться на 0,2-0,7 м

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 8-9 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации синоптиков, в указанный период из-за ожидаемых сильных осадков, изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды ожидается в реках Прут и Сирет. Уровень воды может подняться на 0,2-0,7 м. Кроме того, в случае сильных ливней возможно формирование значительного местного стока.

Кроме того, подъем уровней воды ожидается 8-9 июля в реках бассейна Днестра, преимущественно в пределах Ивано-Франковской области. Здесь вода может подняться на 0,2-0,7 м, не исключено и формирование склонного стока.

Напомним, сегодня и завтра в Украине ожидаются дожди и шквалы.

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Теги публикации: ГСЧС, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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