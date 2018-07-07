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Синоптики попереджають про грози та шквали сьогодні в Україні

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 08:44
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У багатьох областях України сьогодні і завтра очікуються грози і шквали 15-20 м / с

Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні 7 липня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, грози і шквали 15-20 м / с очікуються 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Нагадаємо, українські синоптики раніше попереджали про підйом рівнів води в річках України 8-9 липня 2018 року.

 

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Теги публікації: ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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