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Синоптики попереджають про загрози та шквали в Україні

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 08:21
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Грози і шквали очікуються в північних, західних та центральних областях

В північних і центральних областях України сьогодні, 13 червня, очікуються дощі з грозами та шквали. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Києві та Київській області 13 червня очікується дощ. Крім того, в західних, північних і центральних областях України грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, вчора в Ужгороді пройшов сильний град. До цього Закарпатський обласний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження у регіоні. Відзначимо, що подібна погода в області очікується в найближчі дні. Крім того, напередодні синоптики попереджали про пожежну небезпеку в Україні.

 

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Теги публікації: ДСНС, гроза, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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