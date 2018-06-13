Синоптики попереджають про загрози та шквали в Україні

Грози і шквали очікуються в північних, західних та центральних областях

В північних і центральних областях України сьогодні, 13 червня, очікуються дощі з грозами та шквали. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Києві та Київській області 13 червня очікується дощ. Крім того, в західних, північних і центральних областях України грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, вчора в Ужгороді пройшов сильний град. До цього Закарпатський обласний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження у регіоні. Відзначимо, що подібна погода в області очікується в найближчі дні. Крім того, напередодні синоптики попереджали про пожежну небезпеку в Україні.