В Ужгороде прошел сильный град

Подобную погоду синоптики прогнозируют Закарпатью и на ближайшие дни
В Ужгороде прошел град. Об этом сообщает Mukachevo.net.
Подобную погоду синоптики прогнозируют Закарпатью и на ближайшие дни.
Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода Юрий Ломакин, ливень с градом продолжался 15-20 минут.
Фото: град в Ужгороде (facebook.com/lomakiny)
Фото: град в Ужгороде (facebook.com/drubish)
Ранее Закарпатский областной центр по гидрометеорологии объявлял штормовое предупреждение по области: "Во вторую половину дня и вечером 12 июня на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгород ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами: сильные ливни, град. Усиление северного ветра 15-20, местами шквалы до 20-25 м/с".
Град в Ужгороде
Ливень в Мукачево
Напомним, ранее сообщалось, что в 17 областях Украины ожидаются грозы.