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В Ужгороде прошел сильный град

НовостиОбщество    12.06.2018 - 16:08
Фото: град в Ужгороде (facebook.com/lomakiny)
Фото: град в Ужгороде (facebook.com/lomakiny)

Подобную погоду синоптики прогнозируют Закарпатью и на ближайшие дни

В Ужгороде прошел град. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Подобную погоду синоптики прогнозируют Закарпатью и на ближайшие дни.

Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода Юрий Ломакин, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

Фото: град в Ужгороде (facebook.com/lomakiny)

Фото: град в Ужгороде (facebook.com/drubish)

Ранее Закарпатский областной центр по гидрометеорологии объявлял штормовое предупреждение по области: "Во вторую половину дня и вечером 12 июня на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгород ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами: сильные ливни, град. Усиление северного ветра 15-20, местами шквалы до 20-25 м/с".

Град в Ужгороде

Ливень в Мукачево

Напомним, ранее сообщалось, что в 17 областях Украины ожидаются грозы.

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Теги публикации: Ужгород, Мукачево, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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