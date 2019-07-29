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Синоптики попереджають про грози та град в Україні

Новини » Суспільство    29.07.2019 - 12:54
Синоптики попереджають про грози та град в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/kievstolicaua)

По Київській області у найближчу годину передають грози

Погода в Україні сьогодні, 29 липня, погіршиться, у західних та більшості північних областей грози, град та шквали. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Так, сьогодні в другій половині дня у західних та більшості північних областей, а також протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали. По Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 липня в окремих районах шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності)

Крім того, за даними синоптиків, сьогодні в Закарпатській області місцями значні дощі (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з завтрішнього дня в Україну йде похолодання. У північних областях та на заході України, а також в Харківській області температура повітря знизиться і становитиме +25+28 градусів. У свою чергу, у Києві також погіршиться погода.

"Так що найближчий тиждень, а, особливо, вихідні, 3-4 серпня, у Києві будуть досить свіжими. Тому ловимо сьогодні літню спеку, бо вже завтра за нею доведеться їхати аж на південь", - повідомила Діденко.

Зазначимо, що синоптики попередила, що у Києві в найближчі дні очікується підвищення рівня пожежної небезпеки. 29-31 липня у Києві очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

В Україну йде чергове похолодання Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку в Києві
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