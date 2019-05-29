Синоптики предупреждают о граде в западных областях

Сегодня, 29 мая, ожидается ухудшение погоды на западе Украины, в частности, прогнозируются сильные дожди с градом. Об этом говорится в сообщении Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 29 мая в западной части страны ожидаются грозы, местами сильный дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что сегодня на остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, а днем потеплеет от +​​24 до +29. В южных и восточных областях температура воздуха местами прогреется от +30 до +32.

Кроме того, на западе страны объявили угрозу затопления дорог. В частности, ожидается подъем уровня воды на реках бассейна Припяти, в результате чего ожидается затопление заводей, с/х угодий и хозяйственных построек, а также дорог местного значения в ряде сел Любешевского и Маневицкого районов Волынской области, а также Сарненского района Ровенской области.