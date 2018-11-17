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Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Новости » Общество    17.11.2018 - 09:43
Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве сегодня без осадков

В Киеве сегодня, 17 ноября, на дорогах местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

В частности, по данным Гидрометцентра, сегодня в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха составит от 0 до +2.

В то же время для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах водителей призывают:

  • соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее спасатели призвали туристов воздержаться от походов в Карпаты в периоды ухудшения погодных условий.

Отметим, сегодня снег с дождем ожидается в восточных, южных регионах и в Днепропетровской области.

 

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