Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

В Киеве сегодня без осадков
В Киеве сегодня, 17 ноября, на дорогах местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
В частности, по данным Гидрометцентра, сегодня в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха составит от 0 до +2.
В то же время для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах водителей призывают:
Напомним, ранее спасатели призвали туристов воздержаться от походов в Карпаты в периоды ухудшения погодных условий.
Отметим, сегодня снег с дождем ожидается в восточных, южных регионах и в Днепропетровской области.