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Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Новини » Суспільство    17.11.2018 - 09:43
Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві сьогодні без опадів

У Києві сьогодні, 17 листопада, на дорогах місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря складе від 0 до +2.

У той же час для запобігання аварійних ситуацій на дорогах водіїв закликають:

  • дотримувати швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • не забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Нагадаємо, раніше рятувальники закликали туристів утриматися від походів у Карпати у періоди погіршення погодних умов.

Відзначимо, сьогодні сніг з дощем очікується в східних, південних регіонах та на Дніпропетровщині.

 

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