Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві сьогодні без опадів

У Києві сьогодні, 17 листопада, на дорогах місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря складе від 0 до +2.

У той же час для запобігання аварійних ситуацій на дорогах водіїв закликають:

дотримувати швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Нагадаємо, раніше рятувальники закликали туристів утриматися від походів у Карпати у періоди погіршення погодних умов.

Відзначимо, сьогодні сніг з дощем очікується в східних, південних регіонах та на Дніпропетровщині.