Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

У Києві сьогодні без опадів
У Києві сьогодні, 17 листопада, на дорогах місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Зокрема, за даними Гідрометцентру, сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря складе від 0 до +2.
У той же час для запобігання аварійних ситуацій на дорогах водіїв закликають:
Нагадаємо, раніше рятувальники закликали туристів утриматися від походів у Карпати у періоди погіршення погодних умов.
Відзначимо, сьогодні сніг з дощем очікується в східних, південних регіонах та на Дніпропетровщині.