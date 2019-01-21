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В Карпатах объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    21.01.2019 - 08:16
В Карпатах объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (УНИАН)

В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 21 января сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Кроме того, как отмечается, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

"21 января на дорогах гололедица. Ночью в южных и центральных, днем в восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед (уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, 21 января 2019 года на востоке и западе Украины ожидается снег, местами с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +8.

По информации синоптика Натальи Диденко, в течение 21-22 января Украину будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут с собой снег и усиление ветра, а местами - метели. На крайнем юге и на юго-востоке снег будет "мокрым".

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