В Киеве за выходные из-за гололеда травмировались почти 200 человек

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Также были случаи переохлаждения и обморожения

Из-за гололедицы в Киеве за прошедшие выходные, 19-20 января, получили травмы почти 200 человек. Об этом заявила пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской администрации Наталья Вишневская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 44.ua.

По ее словам, за минувшие выходные в Киеве зарегистрировали 174 случая травмирования из-за гололедицы.

"Из них 7 детей попали в травмпункты", - рассказала Вишневская.

Кроме того, в эти дни еще три киевлянина получили переохлаждение и один обморожение. Случаев травмирования из-за падения сосулек в столице не зарегистрировано.

Напомним, в КГГА сообщили, что на дорогах местами гололедица, без существенных осадков.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении.

Кроме того, с целью предупреждения несчастных случаев на замерзших реках и озерах, спасатели призвали граждан не выходить на тонкий лед, и предостеречь от этого своих детей.