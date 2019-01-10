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В Киеве сегодня ожидается гололедица

Новости » Общество    10.01.2019 - 09:41
В Киеве сегодня ожидается гололедица
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня в столице будет облачно

В Киеве сегодня, 10 января, на дорогах ожидается гололедица, местами снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачно, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура от -6 до -7.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

  • придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • если падения не избежать – напрягите мышцы, сгрупируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Напомним, в Украине сегодня, 10 января, в южных, днем и в восточных областях ожидается осложнения погодных условий.

Также синоптики предупреждают, что завтра, 11 января, в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/сек.

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек. В ближайшее время нашу страну ожидает холодная погода.

 

"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий
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