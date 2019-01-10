У Києві сьогодні очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)
Сьогодні у столиці буде хмарно
У Києві сьогодні, 10 січня, на дорогах очікується ожеледиця, місцями невеликий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Згідно із прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці буде хмарно, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура від -6 до -7.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
- дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 10 січня, у південних, вдень і в східних областях очікується ускладнення погодних умов.
Також синоптики попереджають, що завтра, 11 січня, в Україні, крім заходу і півночі, пориви вітру 15-20 м/с.
Як писав Styler, в даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато лих і став причиною загибелі 13 людей. Найближчим часом нашу країну чекає холодна погода.