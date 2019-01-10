У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні у столиці буде хмарно

У Києві сьогодні, 10 січня, на дорогах очікується ожеледиця, місцями невеликий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Згідно із прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці буде хмарно, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура від -6 до -7.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 10 січня, у південних, вдень і в східних областях очікується ускладнення погодних умов.

Також синоптики попереджають, що завтра, 11 січня, в Україні, крім заходу і півночі, пориви вітру 15-20 м/с.

Як писав Styler, в даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато лих і став причиною загибелі 13 людей. Найближчим часом нашу країну чекає холодна погода.