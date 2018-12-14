Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра істотних опадів не очікується

На дорогах Києва завтра, 15 грудня 2018 року, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, за даними синоптиків, 15 грудня вночі у Києві очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів, вітер до 10 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 4-6 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах станом на ранок 14 грудня 2018 року висота снігового покриву досягла майже 40 см.

Крім того, повідомлялося, що в Україні станом на ранок 14 грудня в ряді областей тривають опади у вигляді снігу, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Тривають опади у вигляді невеликого снігу в Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Миколаївській областях.