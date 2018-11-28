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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 29 ноября

Новости » Общество    28.11.2018 - 17:29
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 29 ноября
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

29 ноября в Украине преимущественно без осадков

В Украине завтра, 29 ноября 2018 года, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра в Украине преимущественно без осадков, на дорогах страны - гололедица, ветер северо-восточный и восточный, 5-12 м/с, в южной и восточной части порывы ветра до 22 м/с.

"Температура ночью 7-15 градусов, днем 2-8 градусов мороза (в Карпатах ночью 14-20 градусов, днем 7-12 градусов мороза); в южных областях ночью 2-9 градусов мороза, днем около 0", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 29 ноября

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Киева завтра, 29 ноября, местами ожидается гололедица.

Как писало РБК-Украина, в Киеве 28 ноября открыли пункты обогрева и развернута работу социальных патрулей. При ухудшении погодных условий городской оперативный штаб помощи бездомным начнет работу в усиленном режиме. Также на Железнодорожном вокзале, Привокзальной площади и пригородном вокзале "Дарница" развернули свою работу социальные патрули.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура от -5 до +5
Новости Украины Гидрометцентргололедица
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