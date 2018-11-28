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Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 29 листопада

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 17:29
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 29 листопада
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

29 листопада в Україні переважно без опадів

В Україні завтра, 29 листопада 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентра у Facebook.

Як зазначається, завтра в Україні переважно без опадів, на дорогах країни - ожеледиця, вітер північно-східний та східний, 5-12 м/с, у південній та східній частині пориви вітру до 22 м/с.

"Температура вночі 7-15 градусів, вдень 2-8 градусів морозу (в Карпатах вночі 14-20 градусів, вдень 7-12 градусів морозу); у південних областях вночі 2-9 градусів морозу, вдень близько 0", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 29 листопада

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах Києва завтра, 29 листопада, місцями очікується ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, у Києві 28 листопада відкрили пункти обігріву та розгорнуто роботу соціальних патрулів. При погіршенні погодних умов міський оперативний штаб допомоги безхатченкам розпочне роботу в посиленому режимі. Також на Залізничному вокзалі, Привокзальній площі та приміському вокзалі "Дарниця" розгорнуть свою роботу соціальні патрулі.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від -5 до +5
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