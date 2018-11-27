В Киеве завтра откроются пункты обогрева для бездомных

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При ухудшении погодных условий городской оперативный штаб начнет работу в усиленном режиме

В Киеве завтра, 28 ноября, откроются пункты обогрева и развернут работу социальные патрули. Об этом заявил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, соответствующее решение было принято в связи с прогнозируемым снижением температуры до -10 и ниже.

"Пункты обогрева начинают свою работу уже с 28 ноября. При ухудшении погодных условий городской оперативный штаб помощи бездомным начнет работу в усиленном режиме. Также на Железнодорожном вокзале, Привокзальной площади и пригородном вокзале "Дарница" развернут свою работу социальные патрули. Они развозят горячие обеды и чай, при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По его словам, бригады социальных работников будут проводить среди бездомных методико-разъяснительную работу. В частности, будут сообщать, куда можно обратиться для получения необходимой помощи.

Как писал Styler, в Украине в ближайшие дни ожидается существенное похолодание.

"Одновременно с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух. Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем в пределах Украины -3 -7 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Отметим, вчера, 26 ноября, закрыли въезд в Киев крупногабаритного транспорта. Решение связано с прогнозируемым ухудшением погодных условий.