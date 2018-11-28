Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осадков 29 ноября в столице не прогнозируют

На дорогах столицы завтра, 29 ноября, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве в четверг будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/сек. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций водителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться таких советов:

придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами

Напомним, ранее синоптики предупреждали о гололедице в Киеве в течение сегодняшнего дня, 28 ноября.

Как писал Styler, в ближайшие дни в Украине следует ожидать значительного похолодания.

"Одновременно с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух. Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем в пределах Украины -3 -7 градусов", - предупредила синоптик Наталья Диденко.