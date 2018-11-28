ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева

Новости » Общество    28.11.2018 - 16:14
Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осадков 29 ноября в столице не прогнозируют

На дорогах столицы завтра, 29 ноября, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве в четверг будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/сек. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций водителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться таких советов:

  • придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами

Напомним, ранее синоптики предупреждали о гололедице в Киеве в течение сегодняшнего дня, 28 ноября.

Как писал Styler, в ближайшие дни в Украине следует ожидать значительного похолодания.

"Одновременно с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух. Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем в пределах Украины -3 -7 градусов", - предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура от -5 до +5 В Киеве завтра откроются пункты обогрева для бездомных
Новости Украины КиевГидрометцентргололедица
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь