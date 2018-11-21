Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 листопада

Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

Завтра в Україні опадів не очікується

На дорогах України завтра, 22 листопада, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра в Україні опадів не очікується, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8 градусів морозу, в Криму близько 0 градусів, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; на Закарпатті вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух транспорту по автодорогах державного значення, який було заблоковано через протест власників "євроблях", здійснюється без обмежень. Наразі лише у Черкаській області триває акція протесту жителів Сміли, протестувальники перекрили виїзд зі Сміла в напрямку Києва. Вимоги протестувальників - незгода з встановленими тарифами на газопостачання в м. Сміла.

Додамо, також повідомлялося, що 21 листопада по всій території України почне опускатися денна та нічна температура повітря. У деяких областях похолоднішає до -9.