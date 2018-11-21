ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 листопада

Новини » Інфраструктура    21.11.2018 - 18:08
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 листопада
Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

Завтра в Україні опадів не очікується

На дорогах України завтра, 22 листопада, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра в Україні опадів не очікується, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8 градусів морозу, в Криму близько 0 градусів, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; на Закарпатті вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 листопада

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух транспорту по автодорогах державного значення, який було заблоковано через протест власників "євроблях", здійснюється без обмежень. Наразі лише у Черкаській області триває акція протесту жителів Сміли, протестувальники перекрили виїзд зі Сміла в напрямку Києва. Вимоги протестувальників - незгода з встановленими тарифами на газопостачання в м. Сміла.

Додамо, також повідомлялося, що 21 листопада по всій території України почне опускатися денна та нічна температура повітря. У деяких областях похолоднішає до -9.

В Україні на окремих ділянках автодоріг спостерігається ожеледиця Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +7
Новини України Гідрометцентргололедица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся