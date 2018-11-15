Погода на сегодня: в Украине снег, температура от -1 до +7

Иллюстративное изображение (РБК-Украина)

В Киеве до +1, мокрый снег

Погода на сегодня: 15 ноября 2018 на всей территории Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных областях дождь, температура воздуха днем от +5 до +7, ночью от +2 до +4.

На севере ожидаются дожди с мокрым снегом, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1.

В центральной части также дождь с мокрым снегом, днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2.

На востоке дождь, с мокрым снегом, только в Харькове без осадков, днем от +0 до +2, ночью от -5 до -3. На юге температура днем от +1 до +3, ночью от +1 до +3.

В Крыму также снег, днем от +6 до +7, ночью от +2 до +4.

Фото: прогноз погоды на 14 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 15 ноября днем и ночью ожидается дождь с мокрым снегом, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.