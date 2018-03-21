Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева 22-24 марта

НовостиОбщество    21.03.2018 - 14:48
Фото: в Киеве ожидается гололедица на дорогах (УНИАН)
Фото: в Киеве ожидается гололедица на дорогах (УНИАН)

Завтра в Киеве существенных осадков не ожидается

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева 22-24 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"Завтра, 22 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8 градусов мороза, днем около 0 градусов. 23 и 24 марта синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков, на дорогах местами гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 9-11 градусов мороза, днем около 0 градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 25 и 26 марта в Киеве осадков не ожидается, лишь днем 26 марта временами дождь. Температура воздуха 25 марта ночью составит 4-6 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла; 26 марта ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о гололеде на дорогах Украины 22 марта.

Цены на АЗС в Киеве незначительно снизились   Киев стал лидером по выделению средств на капремонты школ, - Старостенко
Теги: Киев, Гидрометцентр, КГГА
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top