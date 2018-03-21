Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 березня

22 березня в Україні істотних опадів не очікується

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України завтра, 22 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

"22 березня в Україні без істотних опадів, лише вночі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та Криму сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, температура повітря вночі становитиме 4-9 градусів морозу, в західних областях 10-15 градусів морозу; вдень в Україні очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; в Криму вночі близько 0 градусів, вдень 1-6 градусів тепла.

22 березня в Україні без істотних опадів, лише вночі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та Криму сніг. На... Опубліковано Український гідрометцентр 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 21 березня, у більшості областей очікується сніг та хуртовини. Так, за даними Гідрометцентру, 21 березня вранці в більшості областей України очікується сніг та хуртовини. В Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях сильний сніг, вдень місцями невеликий сніг.