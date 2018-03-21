Завтра у Києві істотних опадів не очікується

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 22-24 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Завтра, 22 березня, у Києві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів. 23 та 24 березня синоптики також прогнозують мінливу хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледицю. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 9-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що 25 та 26 березня у Києві опадів не очікується, лише вдень 26 березня часом дощ. Температура повітря 25 березня вночі становитиме 4-6 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла; 26 березня вночі очікується 1-3 градуси морозу, вдень 3-5 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 березня.