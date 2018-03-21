Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 22-24 березня

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 14:48
Фото: у Києві очікується ожеледиця на дорогах (УНІАН)
Фото: у Києві очікується ожеледиця на дорогах (УНІАН)

Завтра у Києві істотних опадів не очікується

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 22-24 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Завтра, 22 березня, у Києві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів. 23 та 24 березня синоптики також прогнозують мінливу хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледицю. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 9-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що 25 та 26 березня у Києві опадів не очікується, лише вдень 26 березня часом дощ. Температура повітря 25 березня вночі становитиме 4-6 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла; 26 березня вночі очікується 1-3 градуси морозу, вдень 3-5 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах України 22 березня.

Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися Київ став лідером з виділення коштів на капремонти шкіл, - Старостенко
Теги: Київ, Гідрометцентр, КМДА
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top